Финансы
Экономика сегодняДоллар и евро растут к рублю на торгах 22 июня
Рубль снижается к основным иностранным валютам на открытии торгов 22 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на старте торговой сессии увеличился по отношению к рублю на 9 копеек – до 69,53 рубля. Евро, в свою очередь, вырос на 17 копеек – до 77,82 рубля.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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