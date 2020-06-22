Рубль снижается к основным иностранным валютам на открытии торгов 22 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на старте торговой сессии увеличился по отношению к рублю на 9 копеек – до 69,53 рубля. Евро, в свою очередь, вырос на 17 копеек – до 77,82 рубля.

Доллар и евро растут к рублю на торгах 22 июня

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