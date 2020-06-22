Рубль снижается к основным иностранным валютам на открытии торгов 22 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на старте торговой сессии увеличился по отношению к рублю на 9 копеек – до 69,53 рубля. Евро, в свою очередь, вырос на 17 копеек – до 77,82 рубля.

Доллар и евро растут к рублю на торгах 22 июня

Экономика В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ Как отмечают в комитете, в отчете Банка России нет пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах регулятора выросла с 7,5% до 13,2%. 4

Происшествия Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения. 919

Политика Премьер Японии намерен провести референдум по конституции Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года. 86

Происшествия Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 938

Происшествия Россиянин пришел в городскую администрацию и умер Житель Магнитогорска пришел устраиваться на работу в городскую администрацию и умер. Об этом сообщает Znak со ссылкой на источник.

Общество Прокурор нашла противоречия в показаниях бывшего зама Дмитрия Соколова В Кировском районном суде Саратова продолжается процесс по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрия Соколова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Политика Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 2,6K

Технологии «Ростелеком» и Devar разработали интерактивную платформу для детей «Ростелеком» запустил уникальную интерактивную платформу, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями.

Биатлон На пост главы СБР выдвинут Дмитрий Васильев Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поборется за пост главы Союза биатлонистов России.

Общество ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 294

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru. 20

Общество Визовые центры Великобритании в России возобновили работу Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов, подача новых заявлений возможна с 29 июня.

Культура Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".

Наука Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.

Хоккей Toronto Sun: нужно переименовать «Конн Смайт Трофи», он назван в честь расиста Североамериканский обозреватель Стив Симмонс предложил переименовать «Конн Смайт Трофи» — награду хоккеисту, лучше всех проявившему себя в плей-офф Национальной хоккейной лиги.