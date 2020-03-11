Ведущие азиатские индексы 9 марта упали на 3 – 5%, европейские на открытии потеряли 6 – 10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11 – 22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний.

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

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