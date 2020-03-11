Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Ведущие азиатские индексы 9 марта упали на 3 – 5%, европейские на открытии потеряли 6 – 10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11 – 22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний.
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Торги на Московской бирже начались с незначительного роста

Ведомости03:53

Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Российская газета03:43

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Коммерсантъ03:26

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ru03:26

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правда03:18

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03

Доллар вырос

Lenta.ru03:35
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Комментарии

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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
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Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
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Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
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Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

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Во вторник, 10 марта, стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась от съемок в "Сватах". Об этом рассказала Татьяна Кравченко.
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Общество

В Липецкой области не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

Напомним, что 7 марта 2020 года в Липецкой области выявлено три случая новой коронавирусной инфекции у лиц, прибывших из Италии.
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Политика

Путин оценил отношения России и США на «троечку»

Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
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Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
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Вернувшихся из Италии и Кореи жителей Калмыкии проверят на коронавирус

По информации ведомства, во вторник у двух жителей Калмыкии, которые ранее прибыли из Италии и Кореи, были обнаружены признаки коронавирусной инфекции, результаты предварительного анализа оказались положительными, но повторный оказался отрицательным.
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Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов

Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов в связи с ростом курса валют.
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

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В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Lenta.ru 06:26
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Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

Пятый канал вчера в 07:51
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

Мужчина во вторник в Томске зашел в один из магазинов бытовой техники и молотком разбил несколько дорогих телевизоров, сообщило УМВД по Томской области.
РИА Новости вчера в 10:15
Происшествия

Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

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В Британии начался поиск добровольцев для заражения коронавирусом

Британские медики объявили о поиске 24 добровольцев, которые будут готовы принять участие в исследовании действия вакцины и экспериментальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль

Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.
RT на русском 05:17
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
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Политика

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
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Модель Анастасия Решетова рассказала, с какими сложностями она столкнулась в процессе выборе няни для своего сына Ратмира.
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В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера

Московские следователи проверят информацию из СМИ об избиении группой подростков на юго-востоке Москвы мужчины, заступившегося за пенсионера, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 04:15
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