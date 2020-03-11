Открытие торгов на московской бирже началось с ослабления рубля.

Рубль продолжил падение на открытии торгов на московской бирже

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