Финансы

КаскадКаскадРубль продолжил падение на открытии торгов на московской бирже

Открытие торгов на московской бирже началось с ослабления рубля.
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Доллар вырос

Lenta.ru03:35

Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

Московский Комсомолец03:28

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03

Рубль продолжает дешеветь. Минус 18 копеек к доллару и 70 копеек к евро в первые минуты торгов

Фонтанка.Ру03:22

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правда03:18

Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

РИА Новости03:08

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ru03:26
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США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
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Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
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Курс доллара понизился на 54,88 копейки, составив 71,472 рубля (72,0208 рубля на 11 марта).
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Крым получит 15 новых локомотивов для поездов дальнего следования, среди которых 7 электровозов и 8 тепловозов.
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В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

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Ранее в Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мира.
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