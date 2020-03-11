Финансы
КаскадРубль продолжил падение на открытии торгов на московской бирже
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Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03
Комсомольская правда03:18
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