Финансы

ГородовойГородовойРубль продолжает дешеветь на открытии торгов

На открытии Московской биржи курс доллара к рублю продолжил рост на 0,4%, достигнув отметки в 71,72 рубля. Затем произошло небольшое укрепление на одну десятую процента. Курс евро прибавил 0,2% и торгуется на уровне в 81,48 рубля.
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Доллар вырос

Lenta.ru03:35

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:25

Рубль продолжает дешеветь. Минус 18 копеек к доллару и 70 копеек к евро в первые минуты торгов

Фонтанка.Ру03:22

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правда03:18

Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

РИА Новости03:08

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ru03:26
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Михельсон предложил изменить Энергостратегию-2035

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил изменить стратегию до 2035 года. Об этом он сказала, выступая в Совете Федерации.
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В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
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Таиланд ограничил въезд для россиян

Из-за распространения коронавируса COVID-19 Таиланд решил ужесточить правила въезда для иностранцев.
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Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
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В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы

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Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
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Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
РИА Новости 06:06
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В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
РБК 03:51
Политика

ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:18
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
Общество

К Алексею Навальному пришли судебные приставы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в Twitter сообщил о том, что к нему домой пришли судебные приставы.
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Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

АН Между строк вчера в 06:46
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Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
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Общество

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

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Почеттино может возглавить мадридский «Реал»

Экс-наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино претендует на пост главного тренера мадридского "Реала".
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Экономика

Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах

На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия

В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста

Напомним, инцидент произошел ночью 24 февраля в Саратове на улице Чернышевского, около дома №83.
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Общество

Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке

Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты Сегодня, 11 марта, вахтовики ООО "Стройтрансгаз-Восток" устроили стихийную забастовку на острове Русский во Владивостоке, сообщает ТАСС.
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Общество

Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
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Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток

Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
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АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера

Московские следователи проверят информацию из СМИ об избиении группой подростков на юго-востоке Москвы мужчины, заступившегося за пенсионера, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 04:15
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