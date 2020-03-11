Финансы
ГородовойРубль продолжает дешеветь на открытии торгов
На открытии Московской биржи курс доллара к рублю продолжил рост на 0,4%, достигнув отметки в 71,72 рубля. Затем произошло небольшое укрепление на одну десятую процента. Курс евро прибавил 0,2% и торгуется на уровне в 81,48 рубля.
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Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03
Комсомольская правда03:18
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