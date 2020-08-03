Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Доллар и евро растут по отношению к рублю

Экономика Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья «Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.

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Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 476

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Здоровье Диетолог рассказала, кому нельзя есть огурцы "На наличие аллергии может указывать зуд во рту и горле после употребления огурцов в пищу, а при контакте овощей с кожей — контактный аллергический дерматит и контактная крапивница", — сказала специалист.

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