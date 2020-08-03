Финансы
Газета.RuДоллар и евро растут по отношению к рублю
Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
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Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Политика
Путин ликвидировал несколько судов в Свердловской области
Президент Владимир Путин подписал закон о ликвидации нескольких районных судов на территории Свердловской области.
Политсовет 03:19
Общество
В Рособрнадзоре назвали период следующей дополнительной сдачи ЕГЭ
Следующий дополнительный период для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года.
Известия 04:33
Наука
Смех назван лучшим средством для преодоления стресса
Экономика сегодня 05:08
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Кино
Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена
Культуромания 01 августа в 06:19
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 05:51
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Владимир Пресняков и Наталья Подольская познакомились в 2005-м на съемках «Больших гонок» во Франции, 14-летняя разница в возрасте совершенно не чувствовалась, но присутствовало единственное «но».
StarHit.ru 02:00
Политика
В Белоруссии заметили военную технику возле границы с РФ
В Белоруссии, возле границы с Россией, замечена колонна БТР. Видеозапись, на которой видна военная техника, опубликовала "Новая газета".
Газета.Ru вчера в 14:54
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске
Пожар на ТЭЦ-2 в Норильске привел к гибели работника электростанции, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 02:22
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев поменяло историю рабства в США
ToDay News Ufa вчера в 03:42
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ИА Красная Весна 01 августа в 04:15
Общество
Учительница из Красноярска сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов
По данным краевого министерства образования, экзамен по химии в этом году написали 1558 человек, 21 из которых - на 100 баллов.
ДЕЛА.ru 05:42
Путешествия
АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов
Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM 05:19
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Политика
Белорусский телеканал вырезал часть передачи Соловьева с критикой Минска
Из эфира вырезали часть, в которой гости и ведущий обсуждали задержание «российских боевиков» — россиян, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 04:09
Гаджеты
Sony PlayStation 5 Pro хотят оснастить сразу несколькими GPU
Эксперты выразили мнение, что устройство планируют укомплектовать одновременно несколькими GPU.
Evo-rus.com 05:44
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 05:09
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Аномально теплая погода прогнозируется в ряде российских регионов в течение рабочей недели.
Будущее России. Национальные проекты 05:28
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru вчера в 03:29
Происшествия
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота
Перевозчика обязали выплатить семье лётчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарность 05:08
Происшествия
Второй за месяц разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре
Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) зафиксировали второй за месяц разлив нефтепродуктов на реке Сайме, сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.
ТАСС 03:36
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Происшествия
В Удмуртии задержали 43 человека по подозрению в мошенничестве
Ижевск, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM В Удмуртии задержаны 43 человека, которые подозреваются в мошенничестве при ремонте пластиковых окон.
REGNUM 05:19