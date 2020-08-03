Доллар и евро незначительно растут по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи.

Доллар и евро растут по отношению к рублю

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 1,3K

Политика Путин ликвидировал несколько судов в Свердловской области Президент Владимир Путин подписал закон о ликвидации нескольких районных судов на территории Свердловской области.

Общество В Рособрнадзоре назвали период следующей дополнительной сдачи ЕГЭ Следующий дополнительный период для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года.

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Политика Белорусский телеканал вырезал часть передачи Соловьева с критикой Минска Из эфира вырезали часть, в которой гости и ведущий обсуждали задержание «российских боевиков» — россиян, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. 13

Происшествия Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота Перевозчика обязали выплатить семье лётчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.