Финансы

News.ruNews.ruКурс доллара на открытии торгов составил 74,21 рубля

На открытии торгов Московской Биржи 3 августа курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,05%, курс евро — на 0,1%. По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара вырос до отметки в 74,46 рубля, курс евро — до 87,69 рубля.
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Курс доллара на старте торгов Мосбиржи увеличился до 74,21 рубля

Аргументы и Факты04:05

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,46 руб

ТАСС03:29

Курс доллара на открытии торгов превысил 74 рубля

Народные новости31 июля в 05:38

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:14

Доллар и евро растут по отношению к рублю

Газета.Ru03:07

Рубль растёт к евро

RT на русском03:02

Курс валют сегодня: доллар и евро упали после утреннего роста

Свободная Пресса04:24
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Общество

В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
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Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
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Шоу-бизнес

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 01 августа в 07:24
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Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

РИА Новости вчера в 13:31
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Экономика

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
3,2K
Происшествия

В День ВДВ в Ярославле геи устроили провокацию десантникам

Неугомонные ярославские ЛГБТ – активисты решили не пропускать такой прекрасный способ прославиться, как ДЕНЬ ВДВ.
Московский Комсомолец Ярославль 00:51
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Общество

Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
384
Общество

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
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Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
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Общество

В Курганской области выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

В Зауралье за минувшие сутки зарегистрировали 32 новых случая COVID-19.
Европейско-Азиатские новости 04:03
1
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
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Происшествия

В Волгограде нашли пропавшую месяц назад 16-летнюю девочку-подростка

Волгоградская правда 04:06
Единоборства

Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом

Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова

В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09
4
Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Армия и оружие

Клименко предрек войну в черноморской акватории в 2020 году

В качестве предпосылок эксперт назвал местные выборы на территории украинского государства и военные учения "Кавказ-2020".
Политическая Экспертиза 01 августа в 08:53
19
Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
960
Шоу-бизнес

Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»

RuNews24.ru вчера в 19:01
34
Общество

В Татарстане за сутки выявили 30 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Тавто.Ру 04:28
13
Армия и оружие

Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3

Военное обозрение 04:54
Общество

Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов

Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
65
Общество

Скончался лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Белфаст, Великобритания, 3 августа 2020, 11:49 — REGNUM Политический деятель из Северной Ирландии Джон Хьюм, являющийся лауреатом Нобелевской премии мира, скончался на 84-м году жизни.
REGNUM 04:49
Общество

В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие выходные в России выявили 5394 новых случая COVID-19, умерли 79 человек, вылечились — 3420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:24
Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
2
Футбол

Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб, передает Fussball24.de.
Газета.Ru 02:15
2
Общество

ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

Газета.Ru 02:53
6
Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
132
Общество

На Среднем Урале продлили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 3 августа 2020, 11:54 — REGNUM В Свердловской области продлили на неделю «режим повышенной готовности» по коронавирусу.
REGNUM 04:54
2
Шоу-бизнес

Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.
ФАН 03:49
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