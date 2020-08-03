Финансы
News.ruКурс доллара на открытии торгов составил 74,21 рубля
На открытии торгов Московской Биржи 3 августа курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,05%, курс евро — на 0,1%. По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара вырос до отметки в 74,46 рубля, курс евро — до 87,69 рубля.
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Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Шоу-бизнес
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 01 августа в 07:24
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Происшествия
В День ВДВ в Ярославле геи устроили провокацию десантникам
Неугомонные ярославские ЛГБТ – активисты решили не пропускать такой прекрасный способ прославиться, как ДЕНЬ ВДВ.
Московский Комсомолец Ярославль 00:51
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Общество
В Курганской области выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
В Зауралье за минувшие сутки зарегистрировали 32 новых случая COVID-19.
Европейско-Азиатские новости 04:03
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Происшествия
В Волгограде нашли пропавшую месяц назад 16-летнюю девочку-подростка
Волгоградская правда 04:06
Единоборства
Исмаилов обратился к Емельяненко после победы нокаутом
Боец Магомед Исмаилов обратился к Александру Емельяненко, над которым одержал победу техническим нокаутом на турнире в Сочи.
ТК Звезда 04:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Армия и оружие
Клименко предрек войну в черноморской акватории в 2020 году
В качестве предпосылок эксперт назвал местные выборы на территории украинского государства и военные учения "Кавказ-2020".
Политическая Экспертиза 01 августа в 08:53
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Шоу-бизнес
Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из «Современника»
RuNews24.ru вчера в 19:01
Общество
В Татарстане за сутки выявили 30 новых заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане было зарегистрировано 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Тавто.Ру 04:28
Армия и оружие
Вместо ЗРС С-400 Сербия закупила китайские ЗРК FK-3
Военное обозрение 04:54
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Скончался лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм
Белфаст, Великобритания, 3 августа 2020, 11:49 — REGNUM Политический деятель из Северной Ирландии Джон Хьюм, являющийся лауреатом Нобелевской премии мира, скончался на 84-м году жизни.
REGNUM 04:49
Общество
В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие выходные в России выявили 5394 новых случая COVID-19, умерли 79 человек, вылечились — 3420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:24
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб, передает Fussball24.de.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Общество
На Среднем Урале продлили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 3 августа 2020, 11:54 — REGNUM В Свердловской области продлили на неделю «режим повышенной готовности» по коронавирусу.
REGNUM 04:54
Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк возвращается домой после лечения в США
Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время вернется в Россию из США, где она проходила лечение.
ФАН 03:49