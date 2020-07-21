Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Смотрите также
Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Захвативший заложников в Луцке обстрелял беспилотник СБУ
Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Лавров заявил о наличии шансов на сохранение ядерной сделки с Ираном
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Врио губернатора Дегтярева представили правительству Хабаровского края
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
МИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).В источнике
Подробнее о событии