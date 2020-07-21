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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 70,9925 рубля (-0,48%), евро снижался до 81,4 рубля (-0,33%).В источнике
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Интерфакс

Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро

Интерфакс09:04
Газета.Ru

Евро опустился ниже 81 рубля

Газета.Ru07:04
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

ТАСС03:02
Телеканал 360°

Рубль показал рост к доллару и евро на открытии торгов

Телеканал 360°04:39
РБК

Курс доллара утратил вчерашний рост, опустившись ниже ₽71

РБК03:22
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру03:10
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 21 июля: доллар и евро на торгах подешевели

КП - Беларусь11:17
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Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Ранее директор Театра Сатиры предложил ему 1 миллион рублей в месяц, только бы Добронравов не реагировал на другие предложения сотрудничества и щадил свое сердце, которое беспокоило артиста из-за плотного графика.
Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей
Evo-rus.com06:51
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Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии

Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости10:29
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Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Свободная Пресса08:30
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Океанологами были обнаружены рыбы, которые поглощают свет

Во время исследований калифорнийского побережья Тихого океана американские и британские океанологи обнаружили 16 глубоководных видов рыб, которые способны поглощать до 95% света и становиться практически невидимыми.
Goroday.ru04:13
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Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности

Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости08:35
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском07:16
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Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости05:40
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