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Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

FINMARKET.RU - Доллар США и евро поднимаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новой информации о подготовке западными странами очередного пакета антироссийских санкций.
Финмаркет
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 84,52-85,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 65 копеек, до 84,6 рубля.
Интерфакс
Трейдеры на глобальном рынке продолжают оценивать свежие данные по динамике рынка труда США в марте, которые показали, что уровень безработицы в минувшем месяце упал до нового минимума за период пандемии - до 3,6% с 3,8% в феврале.
Интерфакс
Цены на нефть поднимаются в понедельник утром после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели.
Интерфакс

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