FINMARKET.RU - Доллар США и евро поднимаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новой информации о подготовке западными странами очередного пакета антироссийских санкций.
Трейдеры на глобальном рынке продолжают оценивать свежие данные по динамике рынка труда США в марте, которые показали, что уровень безработицы в минувшем месяце упал до нового минимума за период пандемии - до 3,6% с 3,8% в феврале.
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание оружия направленной энергии, кинетического оружия, роботизированных комплексов, а также систем управления с искусственным интеллектом.
Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".