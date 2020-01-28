Евро торгуется на отметке 68,63 руб. К последней сделке курс почти не изменился, однако к официальному курсу Банка России евро подешевел почти на 60 коп. На открытии прошлых торгов стоимость доллара и евро подскочила на полрубля.

Доллар и евро резко подешевели на торгах Московской биржи

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