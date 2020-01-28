Финансы
ПрофильДоллар и евро резко подешевели на торгах Московской биржи
Евро торгуется на отметке 68,63 руб. К последней сделке курс почти не изменился, однако к официальному курсу Банка России евро подешевел почти на 60 коп. На открытии прошлых торгов стоимость доллара и евро подскочила на полрубля.
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Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Происшествия
В Подмосковье отец отравил младенца снотворным
В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Кино
Тизер фильма «Форсаж 9» появился в Сети
Тизер новой части Форсажа появился в Сети. 54-секундное видео выложили в Twitter команда создателей фильма.
Шоу-бизнес
Галкина смыло волной на пляже в Тасмании
Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Здоровье
Китайские медики выявили ещё один способ заражения коронавирусом
Врачи выяснили, что коронавирус, который поражает людей на всех континентах, способен проникать в организм через глаза.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Экономика
ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»
Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семи отечественных разведчиков-нелегалов
Имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 28 января на пресс-конференции.
Политика
Путин встретится в Москве с премьер-министром Баварии Зёдером
Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с премьер-министром германской федеральной земли Бавария Маркусом Зёдером, который совершает рабочий визит в столицу РФ.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
Происшествия
Кузбассовец из мести украл и раздал детям сотню мягких игрушек
46-летний местный житель не стал отпираться и признался, что преступление он совершил из мести.
Наука
В Сибири нашли свидетельства великого похода неандертальцев
Ученые считают, что неандертальцы пришли в Южную Сибирь из Европы.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Космос
Зонд Parker Solar Probe начал четвёртое сближение с Солнцем
Политика
Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова
Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем -- руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов празднует 50-летие
29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову.
Общество
Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа
Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Происшествия
Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности
Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
Гаджеты
Годовой отчёт AMD: рекордная выручка в $6,73 млрд, доходность увеличилась в разы
В годовом выражении сумма выручки и вовсе оказалась рекордной — $6,73 млрд, но это не уберегло акции компании от снижения, поскольку прогноз на этот год не очень обрадовал аналитиков.