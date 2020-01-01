Финансы
ПрофильДоллар и евро резко подешевели на торгах Московской биржи
Евро торгуется на отметке 68,63 руб. К последней сделке курс почти не изменился, однако к официальному курсу Банка России евро подешевел почти на 60 коп. На открытии прошлых торгов стоимость доллара и евро подскочила на полрубля.
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Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Политика
Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
Политика
Премьер Италии обиделся на Германию
Премьер Италии не нашел себе места в первом ряду, ему пришлось встать во второй.
Авто
Новый Kia Sorento впервые продемонстрировали без маскировки
Внешний вид нового Sorento не стал сюрпризом: спереди безошибочно просматривается ставшая лифтбеком Optima со своей «улыбкой тигра», а в корме, где вертикальные светодиодные фонари сменили горизонтальные – топовый Telluride.
Футбол
«Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборы
Пресс-служба петербургского "Зенита" в Twitter опубликовала список игроков, отправившихся на вторые тренировочные сборы.
Экономика
Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии
Происшествия
Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности
Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Экономика
ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»
Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Армия и оружие
Опубликована видеозапись полетов истребителей Су-35С в Карелии
Телеканал «Звезда» опубликовал видео полетов российских истребителей Су-35С одного из соединений Западного военного округа в воздушном пространстве Карелии.
Происшествия
Убивший аспирантку историк Соколов признан вменяемым
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Происшествия
Госпитализация россиян с подозрением на коронавирус попала на видео
Госпитализацию двоих пациентов с подозрением на коронавирус в Воронеже сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале LIFE SHOT.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семи отечественных разведчиков-нелегалов
Имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 28 января на пресс-конференции.
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России
Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.
Здоровье
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ
В среду, 29 января зафиксирован первый заразившийся новым инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом 2019-nCoV.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе
В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Космос
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.