ForbesДоллар и евро резко подорожали на биржеДоллар и евро заметно подорожали в ходе торгов на Московской бирже 6 мая, следует из данных площадки.ForbesДоллар по состоянию на 15:20 мск прибавил 3,25 рубля (4,85%) в сравнении с ценой закрытия торгов 5 мая.ForbesДоллар на максимуме за день поднялся до 70,25 рубля.ForbesДнем ранее доллара опустился ниже показателя 66 рублей впервые с марта 2020 года.АБНЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваФАННовый ДеньПодробнее о событииДоллар и евро резко подорожали на биржеForbes08:25Курс доллара и евро начал торги с обвалаСвободная Пресса04:17Евро и доллар резко укрепляются на МосбиржеБИЗНЕС Online07:55Доллар и евро резко подорожалиКомпания07:49Доллар и евро начали резко укрепляться в ходе торговой сессии МосбиржиФАН08:23Курсы доллара и евро резко прибавили около 2 руб. каждыйКоммерсантъ08:10Доллар и евро на Мосбирже колеблютсяФонтанка.Ру03:15Показать ещёОценить100Поделиться