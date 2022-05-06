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Доллар и евро резко подорожали на бирже

Доллар и евро заметно подорожали в ходе торгов на Московской бирже 6 мая, следует из данных площадки.
Forbes
Доллар по состоянию на 15:20 мск прибавил 3,25 рубля (4,85%) в сравнении с ценой закрытия торгов 5 мая.
Forbes
Доллар на максимуме за день поднялся до 70,25 рубля.
Forbes
Днем ранее доллара опустился ниже показателя 66 рублей впервые с марта 2020 года.
АБН

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Доллар и евро резко подорожали на бирже
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