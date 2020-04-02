Финансы
КоммерсантъДоллар и евро снижаются на открытии торгов
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился на 1,8%, до 77,36 руб. Курс евро упал на 2,1%, до 84,5 руб. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,35%, до 2531,67 пункта.
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Комментарии
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
Общество
Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Здоровье
Чтобы сварить идеальную кашу, нужна сковорода: 6 правил, которые нарушают все
Вода начинает выкипать быстрее, не успевая толком впитываться в крупу, а вы в результате получите подсушенную (или даже поджаренную) кашу, которая так и останется полусырой.
Общество
Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1». По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Общество
В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Общество
Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества
На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".
Музыка
Земфира выпустила новую песню впервые почти за 2 года
Последней официально вышедшей песней Земфиры был трек "Джозеф", который она представила в сентябре 2018-го года после пятилетнего перерыва.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Политика
Трамп подтвердил готовность ввести пошлины на импорт нефти
Глава американского государства Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на импорт нефти, если такой шаг потребуется, и назвал ОПЕК «незаконным картелем».
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось
Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Общество
На предприятиях Подмосковья ввели правила социального дистанцирования
Требование соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра становится обязательным для работающих предприятий и организаций на период действия режима повышенной готовности в регионе из-за COVID-19, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Недвижимость
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Общество
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
Армия и оружие
ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
Пресс-служба Минобороны США в минувшую субботу сообщила о принятии в строй Военно-морских сил атомной подводной лодки (АПЛ) без проведения торжественной церемонии из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»
Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сняла в новом клипе свою сестру
Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.
Культура
Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Политика
Германия обвинила США в конфискации медицинских масок
Германия обвинила США в конфискации уже оплаченных медицинских масок.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что в настоящее время риск заразиться коронавирусом высок в магазинах, аптеках и на автозаправках.
Экономика
Семь нижегородских предприятий вошли в список системообразующих
В список вошли 646 предприятий.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.