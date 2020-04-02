Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился на 1,8%, до 77,36 руб. Курс евро упал на 2,1%, до 84,5 руб. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,35%, до 2531,67 пункта.

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

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Общество Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".

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Шоу-бизнес Ольга Бузова сняла в новом клипе свою сестру Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.