Финансы

АК&МАК&МРубль растет против доллара и евро

Пара USDRUB с открытия дня просела на 1.17% и к 10:30 МСК котируется на уровне 77.80. Поддержку рублю оказывает локальное восстановление нефти, которое вряд ли будет продолжительным. Рост волатильности на рынке "черного золота" является следствием экспирации майских фьючерсов.
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Доллар опускался ниже 77 рублей в начале торгов на МосБирже

Вести.Ru03 апреля в 03:30

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03 апреля в 03:02

Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

Интерфакс03 апреля в 05:05

Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 77,38 руб., евро - 83,77 руб

Финмаркет03 апреля в 03:20
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