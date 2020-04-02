Пара USDRUB с открытия дня просела на 1.17% и к 10:30 МСК котируется на уровне 77.80. Поддержку рублю оказывает локальное восстановление нефти, которое вряд ли будет продолжительным. Рост волатильности на рынке "черного золота" является следствием экспирации майских фьючерсов.

Рубль растет против доллара и евро

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