Финансы
АК&МРубль растет против доллара и евро
Пара USDRUB с открытия дня просела на 1.17% и к 10:30 МСК котируется на уровне 77.80. Поддержку рублю оказывает локальное восстановление нефти, которое вряд ли будет продолжительным. Рост волатильности на рынке "черного золота" является следствием экспирации майских фьючерсов.
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Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 77,38 руб., евро - 83,77 руб
Финмаркет03 апреля в 03:20
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