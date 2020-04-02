Финансы
КоммерсантъДоллар и евро снижаются на открытии торгов
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился на 1,8%, до 77,36 руб. Курс евро упал на 2,1%, до 84,5 руб. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,35%, до 2531,67 пункта.
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Кино
Кинокомпания Universal перенесла дату премьеры «Миньонов 2» на год
Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса.
Общество
В России рассматривают различные сценарии парада Победы
Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Игры
Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls
Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
Общество
Электронные пропуска для самоизолировавшихся введут в Подмосковье
В Московской области планируют ввести электронные пропуска для самоизолировавшихся, платформа начнет работать с 6 апреля.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками
Помимо Мироновой ("Холоп", "Статский советник") и Ковальчук ("Тайны следствия", "Мастер и Маргарита"), званий народного артиста были удостоены актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист балета Игоря Моисеева - 37-летний Александр Тихонов.
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Футбол
В Венесуэле появится футбольная школа имени футболиста «Зенита» Осорио
Футболист «Зенита» Йордан Осорио взял под свою опеку секцию по футболу в своём родном городе Баринасе.
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщают медики, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Турции против Сирии
Вашингтон готов оказать помощь Турции в борьбе против Сирии, если Анкара «уберет» приобретенные у России системы ПВО С-400.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Политика
Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в Белоруссии не хуже, чем в России, и в этой связи он не видит логики в решении РФ закрыть свои границы для въезда белорусов.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Общество
Матвиенко сообщила, что медицинские маски разрешат производить без лицензии
Российские власти приняли решение о необязательности получения лицензии для производства медицинских масок, достаточно будет просто направить запрос, сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Общество
Автомобилисты попросили правительство продлить срок действия прав
Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась в правительство РФ с просьбой автоматически продлить действие водительских прав, у которых подошел срок замены.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина
В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
Политика
Китай направил в Россию гуманитарный груз
Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Экономика
Налог на проценты по вкладам: закон принят
В налоговую базу не будут включаться доходы, полученные по рублевым вкладам и счетам, по которым процентная ставка в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых.
Происшествия
В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины
Сотрудники ГИБДД проводят в Челябинске профилактическое мероприятие «Тоннель».
Общество
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Политика
Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Происшествия
Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом
Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Общество
В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда граждан
В Республике Татарстан 14 городов находятся в режиме полной самоизоляции — въехать и выехать из города можно только при помощи специальной справки.