Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар и евро снижаются на открытии торгов

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился на 1,8%, до 77,36 руб. Курс евро упал на 2,1%, до 84,5 руб. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,35%, до 2531,67 пункта.
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Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

ТАСС03:37

Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ru03:14

Рубль вырос к доллару и евро

РИА Новости03:20

На открытии торгов доллар упал ниже ₽78, евро — ниже ₽85

РБК03:19

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Вести.Ru03:26

Дорожающая нефть тянет наверх и рубль

Фонтанка.Ру03:10

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Коммерсантъ03:07
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Кино

Кинокомпания Universal перенесла дату премьеры «Миньонов 2» на год

Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Авто

Снова круг, квадрат и трапеция: Honda анонсировала модель в ретростиле

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Общество

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
Газета.Ru 06:03
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 06:44
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За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
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Вышел красивый трейлер игры Mortal Shell, похожей на Dark Souls

Многие пользователи отметили в соцсетях, что трейлер выглядит очень красиво, а сама игра напоминает популярную серию Dark Souls.
REGNUM вчера в 17:57
Общество

Электронные пропуска для самоизолировавшихся введут в Подмосковье

В Московской области планируют ввести электронные пропуска для самоизолировавшихся, платформа начнет работать с 6 апреля.
ФАН 00:06
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками

Помимо Мироновой ("Холоп", "Статский советник") и Ковальчук ("Тайны следствия", "Мастер и Маргарита"), званий народного артиста были удостоены актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист балета Игоря Моисеева - 37-летний Александр Тихонов.
Газета.Ru 31 марта в 07:33
Политика

МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование

Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
REGNUM 07:46
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Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Общество

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,1%

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%. Соответствующее постановление правительства России ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Каскад вчера в 12:26
Футбол

В Венесуэле появится футбольная школа имени футболиста «Зенита» Осорио

Футболист «Зенита» Йордан Осорио взял под свою опеку секцию по футболу в своём родном городе Баринасе.
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Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщают медики, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
ToDay News Ufa вчера в 11:32
Армия и оружие

США назвали условие оказания помощи Турции против Сирии

Вашингтон готов оказать помощь Турции в борьбе против Сирии, если Анкара «уберет» приобретенные у России системы ПВО С-400.
Профиль вчера в 09:29
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Политика

Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в Белоруссии не хуже, чем в России, и в этой связи он не видит логики в решении РФ закрыть свои границы для въезда белорусов.
РИА Новости 07:50
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
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Москва признана самым комфортным городом для жизни в России

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Матвиенко сообщила, что медицинские маски разрешат производить без лицензии

Российские власти приняли решение о необязательности получения лицензии для производства медицинских масок, достаточно будет просто направить запрос, сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Автомобилисты попросили правительство продлить срок действия прав

Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась в правительство РФ с просьбой автоматически продлить действие водительских прав, у которых подошел срок замены.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов из магазина

В мире зафиксировано более 750 тысяч случаев заражения. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать продукты из магазина.
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Политика

Китай направил в Россию гуманитарный груз

Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
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Экономика

Налог на проценты по вкладам: закон принят

В налоговую базу не будут включаться доходы, полученные по рублевым вкладам и счетам, по которым процентная ставка в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых.
Современный Предприниматель вчера в 07:03
Происшествия

В Челябинске полиция блокирует проезд и останавливает все машины

Сотрудники ГИБДД проводят в Челябинске профилактическое мероприятие «Тоннель».
Эхо Москвы в Челябинске 06:53
Общество

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
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Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
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Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом

Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
REGNUM 02:37
Общество

В 14 городах Татарстана ввели особый порядок въезда и выезда граждан

В Республике Татарстан 14 городов находятся в режиме полной самоизоляции — въехать и выехать из города можно только при помощи специальной справки.
Татар-информ 05:08
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