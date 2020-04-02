Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился на 1,8%, до 77,36 руб. Курс евро упал на 2,1%, до 84,5 руб. Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 2,35%, до 2531,67 пункта.

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

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