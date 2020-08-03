Финансы
ФинмаркетДоллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»
К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,18 руб. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" снизился к последней сделке на 4,48 коп. и составил 85,9827 руб. К официальному курсу евро рухнул на 1,24 руб.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Наука
Переработку пластика с помощью радиации предложил студент из Воронежа
В Воронежском государственном университете изобрели новый способ переработки пластика с помощью радиации.
Полиграф.Медиа 03:25
Футбол
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru вчера в 03:44
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 08:46
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 4,58%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде июля 2020 года составила 4,58%, говорится в материалах Банка России.
ТАСС 08:24
Общество
Жители пяти регионов России получают повышенные дозы облучения радоном
Роспотребнадзор назвал регионы России, жители которых получают повышенные средние дозы радона природными источниками.
Коммерсантъ 05:01
Экономика
Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром
Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
iReactor вчера в 06:22
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Армия и оружие
Россия заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Lenta.ru 06:08
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Газета.Ru 08:13
Гаджеты
Apple может выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»
Предыдущие слухи указывали на то, что компания Apple выпустит четыре модели iPhone 12 этой осенью, то есть четыре модели, упомянутые выше.
МИТ вчера в 23:47
Происшествия
На Кубани выявили 119 случаев коронавируса за сутки
На 4 августа на Кубани у 8 704 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 153,3 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 03:58
Гаджеты
Ретейлер выяснил, видеокарты каких производителей ломаются чаще
Свежую статистику по возвратам видеокарт, работающих на базе графических чипов AMD и NVIDIA, опубликовал немецкий ретейлер компьютерных компонентов, компания Mindfactory, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:19
Общество
На Украине начинается большая распродажа тюрем
На Украине начинается большая распродажа тюрем.
ТК Звезда 09:29
Экономика
Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей
Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Происшествия
В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа
Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
Газета.Ru 08:42
Армия и оружие
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО
Белоруссия с 4 по 7 августа проведет первый этап оперативно-тактического учения с ВВС и войсками ПВО.
Lenta.ru 08:54
Политика
Лукашенко обращается к народу Белоруссии с посланием
Российская Федерация всегда будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни стоял у власти, заявил действующий президент республики Александр Лукашенко.
Политическая Экспертиза 05:19
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Энергетика
Украина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
Lenta.ru 09:05
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21