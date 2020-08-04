Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКурс доллара снизился до 72,98 рубля

На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:22

Рубль немного окреп на открытии торгов

News.ru03:56

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

ТАСС03:26

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:24

Курс доллара снизился до 72,98 рубля

Аргументы и Факты04:58

Курс доллара снижается на открытии Мосбиржи

Экономика сегодня03:57

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:02
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:11, Ашберн

Курсы валют: доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал

КП - Беларусь07:38
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
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Происшествия

Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50

Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
Lenta.ru 15:41
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Кино

Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Netflix заявила о выходе сериала о "золотом веке" видеоигр.
Piter.tv 09:51
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Здоровье

На западе Украины забиты реанимационные отделения больниц

Новый День 09:33
Происшествия

Более 20 автомобилей пострадало в Самаре из-за сильного ветра

В Самаре более 30 деревьев, остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция упали из-за сильного ветра, повреждено 24 автомобиля.
RT на русском 14:11
5
Финансы

Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58%

Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%.
REGNUM 12:49
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Хоккей

«Айлендерс» выиграли второй матч в серии с «Флоридой» в плей-офф НХЛ

Metaratings 14:46
Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 08:58
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Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
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Шоу-бизнес

Эшли Грэм снялась обнаженной в новой фотосессии с сыном

Специально для издания модель снялась в новой фотосессии вместе с маленьким сыном Айзеком и супругом.
Salt Mag 07:48
Происшествия

В Москве пассажир такси ранил ножом водителя

Пассажир ранил таксиста ножом при конфликте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
РИА Новости 15:46
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
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Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
6
Технологии

NVIDIA может купить разработчика процессоров ARM

Nikkei Asian Review отмечает, что один из сценариев предусматривает приобретение корпорацией SoftBank доли в NVIDIA после того, как та купит ARM.
itWeek вчера в 02:28
8
Общество

На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска

Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска.
Lenta.ru 09:41
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
737
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
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Происшествия

Консул Ливана в России рассказал о ситуации в Бейруте

RT на русском 14:40
Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
133
Происшествия

Захарова о взрыве в Бейруте: «Лишь бы мир не потерял равновесия»

РЕН ТВ 15:23
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
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Кино

За неделю до российской премьеры триллер «Неистовый» с хорошими результатами возглавил кинопрокатные чарты 10 стран

За неделю до российской премьеры на 19 территориях международного проката дебютировал триллер «Неистовый».
Кинобизнес сегодня 10:23
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Общество

Выглядящий на 25 лет мужчина за 50 раскрыл секрет «вечной молодости»

Эдсон Брандао (Edson Brandão) из Нидерландов рассказал, как в 53 года он выглядит на несколько десятков лет моложе и чувствует себя при этом хорошо.
Общественная служба новостей вчера в 10:02
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
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Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
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Наука

У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль

Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor 09:26
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Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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