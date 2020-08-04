На открытии торгов Московской биржи курс доллара снизился на 0,2%, до 72,98 рубля, курс евро подешевел на 1,1%, достигнув отметки в 85,11 рубля. Накануне курс доллара на Московской бирже увеличился на 0,05%, составив 74,46 рубля.

Армия и оружие Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей «Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу. 818

Кино Netflix заявила о выходе сериала о «золотом веке» видеоигр Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Netflix заявила о выходе сериала о "золотом веке" видеоигр.

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 482

Финансы Максимальная ставка по рублёвым вкладам банков в июле выросла до 4,58% Москва, 4 августа 2020, 19:49 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля выросла на 0,03 процентного пункта и составила 4,58%. 6

Политика Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ. 796

Политика Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально. 1,6K

Шоу-бизнес Эшли Грэм снялась обнаженной в новой фотосессии с сыном Специально для издания модель снялась в новой фотосессии вместе с маленьким сыном Айзеком и супругом.

Происшествия В Москве пассажир такси ранил ножом водителя Пассажир ранил таксиста ножом при конфликте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Общество Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов. 6

Технологии NVIDIA может купить разработчика процессоров ARM Nikkei Asian Review отмечает, что один из сценариев предусматривает приобретение корпорацией SoftBank доли в NVIDIA после того, как та купит ARM. 8

Общество На границе России и Белоруссии начали выдавать микропропуска Российские пограничники на границе между Россией и Белоруссией начали выдавать въезжающим в республику россиянам своеобразные микропропуска. 44

Политика В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа. 737

Политика Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. 253

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 133

Общество Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах. 338

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 1,1K