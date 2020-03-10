Самой низкой отметки 10 марта курс доллара достиг в 13:49 мск — 70,85 рубля. Евро в тот момент стоил 80,33 рубля. Затем валюта снова начала расти.

Доллар и евро снова начали расти

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Политика Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.

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