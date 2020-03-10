Финансы

REGNUMREGNUMДоллар и евро снова начали расти

Самой низкой отметки 10 марта курс доллара достиг в 13:49 мск — 70,85 рубля. Евро в тот момент стоил 80,33 рубля. Затем валюта снова начала расти.
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