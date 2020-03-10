Финансы

REGNUMREGNUMДоллар и евро снова начали расти

Самой низкой отметки 10 марта курс доллара достиг в 13:49 мск — 70,85 рубля. Евро в тот момент стоил 80,33 рубля. Затем валюта снова начала расти.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

РИА Новости03:48

Как повёл себя рубль в первый день работы Московской биржи

RT на русском09:47

Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже

Ведомости07:32

Курс доллара опустился ниже ₽71 на Московской бирже

РБК07:02

Российский рынок закрылся падением на 13%

Фонтанка.Ру12:06

Курс доллара на бирже стабилизировался в районе 72 рублей

Известия04:31

Стоимость доллара превысила 72 рубля на открытии торгов

Коммерсантъ03:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:30, Ашберн

Комментарии

Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 13:05
Политика

В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации.
Газета.Ru 12:51
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Политика

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении MH17

Слушания по делу о крушении MH17 отложены. По решению суда в Гааге (Нидерланды), заседания продолжатся с 23 марта.
Росбалт 11:43
Политика

«Вопрос стоит не о нем, а о нас»: Путин «обнулил» проблему-2024

Еще не факт, считают эксперты Сегодня разрешилась главная политическая интрига последних лет в России: стало понятно, что Путин при желании сможет остаться на посту президента РФ и после 2024 года.
БИЗНЕС Online 11:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поделилась информацией о состоянии матери

Дочь Анастасии Заворотнюк разместила пост в Instagram, в котором рассказала о поездке в Италию.
МордовМедиа 13:08
Музыка

Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Происшествия

Суд арестовал главу района в Дагестане за превышение полномочий

РИА Новости 12:30
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Политика

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
РИА Новости 08:57
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Политика

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Евгений Биятов / РИА Новости Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром.
РЕН ТВ 12:46
Армия и оружие

Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике

Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.
Российская газета 06:50
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
Энергетика

Падение цен на нефть не снизит стоимость бензина в России

Нефть подешевела, цены на бензин не упадут В Европе цена бензина привязана к стоимости нефти, и бензин уже подешевел вслед за падением цен на сырье, отметил гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов.
РБК 11:22
Экономика

Российские миллиардеры из-за обвала на рынках потеряли $8,8 млрд

Российские миллиардеры суммарно потеряли $8,81 млрд из-за обвального падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
ТАСС 12:20
Финансы

Российские аптеки предупредили о росте цен на лекарства

Российские аптеки в связи с изменением курса валют ожидают роста цен на препараты.
Общественное телевидение России 10:25
Общество

Мобильную инфекционную больницу построят в Новой Москве

Коммерсантъ 08:49
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

"С 11 марта вводится карантин в школах Липецкой области сроком на две недели", - сказал Шаршаков.
ТАСС 09:22
Футбол

Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»

РИА Новости 11:18
Общество

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года.
Интерфакс 12:26
Происшествия

16-летняя дочь футболиста Малафеева попалась на продаже наркотиков

Ксения, 16-летняя дочь футболиста от первого брака с Мариной Малафеевой, погибшей в аварии в 2011 году, не живет с отцом по собственной инициативе — Вячеслав разрешил ей поселиться отдельно, в другой квартире.
Uznayvse.ru 09:01
Происшествия

Тверской СК задержал мать утонувшей семилетней девочки

REGNUM 11:22
Политика

Суд избрал меру пресечения депутату Рады по делу об угрозах Зеленскому

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому.
RT на русском 09:23
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 13:22
Футбол

Дюков уйдет с поста главы селекционного отдела ЦСКА

Как стало известно Sport24, руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб.
Sport24.ru 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное