Клишас заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека после решения ЕСПЧ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося регистрации брака трех однополых пар в РФ, заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека, чтобы найти в ней положения о признании однополых браков.