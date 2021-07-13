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Средний курс юаня со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 11,4529 руб

Последняя сделка была совершена по курсу 11,4235 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа.В источнике

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Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,06 рубля

ПРАЙМвчера в 04:45

Средний курс доллара США со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов составил 74,1298 руб

Финмаркетвчера в 12:34

Доллар снова дорожает

Профиль12 июля в 12:52
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Интересное

Зеленский заявил, что доволен встречей с канцлером Меркель в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству "Северного потока — 2".
РИА Новостивчера в 06:25

Клишас заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека после решения ЕСПЧ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося регистрации брака трех однополых пар в РФ, заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека, чтобы найти в ней положения о признании однополых браков.
ТАССвчера в 12:12

Ребенка, которого угрожал выбросить из окна отец в Иркутске, передали матери

О ситуации Во вторник на улице Советской в Иркутске мужчина со своим трехлетним ребенком вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 14-м этаже жилого дома, угрожая выбросить мальчика вниз и спрыгнуть с карниза.
ТАССвчера в 14:53

В России от коронавируса за сутки умерли 780 человек

За минувшие сутки на территории России медработники зафиксировали еще 780 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем за весь период пандемии в стране.
Комсомольская правдавчера в 04:47