Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), касающегося регистрации брака трех однополых пар в РФ, заявил, что перечитает Европейскую конвенцию о правах человека, чтобы найти в ней положения о признании однополых браков.
О ситуации Во вторник на улице Советской в Иркутске мужчина со своим трехлетним ребенком вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 14-м этаже жилого дома, угрожая выбросить мальчика вниз и спрыгнуть с карниза.