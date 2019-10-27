За последние несколько недель иностранная валюта незначительно менялась в цене и оставалась в одних и тех же пределах. Сегодня курс доллара упал на 13 копеек и равен 63,87 рубля. Курс евро упал на 28 копеек и вновь опустился ниже отметки в 71 рубль.

Доллар и евро вновь упали в цене

Политика Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Политика Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.

Общество На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ Подлодку времен Великой Отечественной войны обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.

Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.

Культура RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит» В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.

Происшествия Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.

Футбол Вячеслав Колосков исключил возможность подкупа организаторов ЧМ-2018 Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков подчеркнул, что сам факт подкупа или иного воздействия на чиновников из Международной федерации футбола полностью исключен.

Политика Комитет Госдумы вернет авторам законопроект о пропаганде наркотиков Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании в юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика В Раде нового созыва произошла первая драка В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.

Здоровье В Москве началась выдача препарата «Фризиум» В Москве началась выдача препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в Россию партии.

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

Экономика Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО за 9 месяцев выросла почти в 7 раз Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за январь-сентябрь 2019 года выросла почти в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 820,93 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.

Шоу-бизнес Ольга Бузова перевоплотилась в Джокера Накануне празднования самого жуткого события октября – Хэллоуина – популярная телеведущая и певица Ольга Бузова примерила на себя оригинальный образ.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Хоккей Малкин объяснил необходимость наличия американского гражданства Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин объяснил необходимость наличия американского паспорта.

Общество Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе Каждый второй из опрошенных подростков (52%) сталкивался с агрессией в школе.

Религия Греческий богослов обвинил архиепископа в предательстве из-за Украины Греческий богослов Николаос Саввопулос назвал предательством признание так называемой Православной церкви Украины со стороны архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Путешествия Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.