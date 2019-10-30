Финансы
Экспресс газетаДоллар и евро вновь упали в цене
За последние несколько недель иностранная валюта незначительно менялась в цене и оставалась в одних и тех же пределах. Сегодня курс доллара упал на 13 копеек и равен 63,87 рубля. Курс евро упал на 28 копеек и вновь опустился ниже отметки в 71 рубль.
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