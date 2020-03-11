Финансы

Газета.RuГазета.RuДоллар и евро растут на открытии торгов

Курс доллара к рублю на старте торгов вырос на 0,4%, евро поднялся на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Доллар вырос

Lenta.ru03:35

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ru03:26

Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

РИА Новости03:08

Рубль продолжает дешеветь. Минус 18 копеек к доллару и 70 копеек к евро в первые минуты торгов

Фонтанка.Ру03:22

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правда03:18

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru03:25

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03
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