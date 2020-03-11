Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 71,72 рубля (+0,4% к закрытию предыдущих торгов). Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Курс евро увеличился до 81,48 рубля (+1,2%).

Доллар и евро выросли к рублю на открытии торгов

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