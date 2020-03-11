Финансы

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineДоллар и евро выросли к рублю на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 71,72 рубля (+0,4% к закрытию предыдущих торгов). Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Курс евро увеличился до 81,48 рубля (+1,2%).
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Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАСС03:03

Доллар вырос

Lenta.ru03:35

Курс доллара в начале торгов снизился до 71,38 рубля

РИА Новости03:08

Курс доллара и евро снова вырос

Телеканал 360°05:25

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:30

Доллар и евро снова начали расти

REGNUMвчера в 09:46

Курс доллара поднялся выше 72 рублей на открытии торгов

Казанские ведомостивчера в 04:28
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В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в мае

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Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
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Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

Неизвестные, действуя от имени юрлиц группы компаний "Фаэтон", похитили около одного миллиарда рублей заемных средств в петербургском филиале АО "Российский сельскохозяйственный банк", сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
РИА Новости 09:04
Происшествия

В Челябинске ремонт дорог при Дубровском вылился в уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по материалам проверки Контрольно-счетной палаты об использовании бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Челябинской области в 2017-2018 годах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Группа Тинькофф отчиталась о рекордной прибыли за 2019 год

TCS Group Holding PLC (Группа Тинькофф — головная компания Тинькофф Банка, Тинькофф Страхования и Тинькофф Моблайла) сообщила о рекордной чистой прибыли за IV квартал и 2019 год, а также объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Мировые цены на нефть растут в ожидании снижения добычи в США

Как сообщает РИА Новости, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 8.45 по московскому времени росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель.
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Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента

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В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
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Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус

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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

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ГП признала нежелательной работу НПО «Европейский фонд за демократию»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу международной неправительственной организации "Европейский фонд за демократию" (ЕФД), сообщается на сайте ведомства.
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РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы

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В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками

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