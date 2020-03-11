Финансы
БИЗНЕС OnlineДоллар и евро выросли к рублю на открытии торгов
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 71,72 рубля (+0,4% к закрытию предыдущих торгов). Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. Курс евро увеличился до 81,48 рубля (+1,2%).
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Здоровье
На коронавирус проверяют троих курян
В настоящее время в больнице Семашко в Курске находятся три человека, которые могли быть в среде возможного заражения.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках
Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
Общество
В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в мае
Продолжительные выходные и два сокращенных рабочих дня ожидают жителей России в мае, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Армия и оружие
МИД Армении: Азербайджан намеренно эскалирует конфликт на границе
Заявление об умышленном нагнетании Азербайджаном напряжения на границе сделал МИД Армении, 10 марта сообщает Sputnik.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
В Крыму задержали четырех участников «Хизб ут-Тахрир»*
ФСБ разоблачила в Крыму ячейку международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержала четырех ее членов, сообщает спецслужба в среду.
Происшествия
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
Неизвестные, действуя от имени юрлиц группы компаний "Фаэтон", похитили около одного миллиарда рублей заемных средств в петербургском филиале АО "Российский сельскохозяйственный банк", сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
Происшествия
В Челябинске ремонт дорог при Дубровском вылился в уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по материалам проверки Контрольно-счетной палаты об использовании бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Челябинской области в 2017-2018 годах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Экономика
Группа Тинькофф отчиталась о рекордной прибыли за 2019 год
TCS Group Holding PLC (Группа Тинькофф — головная компания Тинькофф Банка, Тинькофф Страхования и Тинькофф Моблайла) сообщила о рекордной чистой прибыли за IV квартал и 2019 год, а также объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ожидании снижения добычи в США
Как сообщает РИА Новости, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 8.45 по московскому времени росла на 1,67% - до 37,84 доллара за баррель.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Здоровье
Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус
Новый Калининград Министр здравоохранения области Александр Кравченко заявил, что регион полностью готов ко вспышке коронавируса.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
ГП признала нежелательной работу НПО «Европейский фонд за демократию»
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу международной неправительственной организации "Европейский фонд за демократию" (ЕФД), сообщается на сайте ведомства.
Футбол
РФС обратился за дополнительными разъяснениями по указу мэра Москвы
Российский футбольный союз (РФС) обратился в правительство Москвы за дополнительными разъяснениями после указа мэра города Сергея Собянина по коронавирусу, заявили в пресс-службе РФС.
Политика
ЦИК презентовала логотип голосования по поправкам в Конституцию
В среду, 11 марта, глава Центризбиркома Элла Памфилова перед заседанием комиссии представила логотип и слоган всенародного голосования по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Экс-полицейский извинился перед Голуновым в суде
Бывший сотрудник УВД по ЗАО Москвы Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств в отношении спецкора «Медузы» Ивана Голунова, извинился перед ним во время судебного заседания.
Армия и оружие
В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками
Появилось видео уничтожения российскими Ми-28Н танка в условиях реального боя.