Финансы
Мойка78Доллар идет на разворот: в понедельник курс составил 69,8 рублей
В понедельник, 29 июня, курс доллара составил 69,8 рублей по состоянию на 09:06 утра. Евро показал отметку 78,5 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM 03:27
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Политика
Бразильская битва с коронавирусом дает важный урок для России
Можно заметить, что пандемия в Латинской Америке тесно связана с крайне либеральной идеологией - и в этом есть важный урок в том числе для российского общества.
Взгляд.ру 03:28
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Армия и оружие
Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии
Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про".
Piter.tv 02:05
Здоровье
209 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
Kursk.com вчера в 04:00
Общество
За сутки в России выявили около 7 тысяч новых случаев коронавируса
За 24 часа в стране успешно справились с коронавирусом 8988 пациентов, скончались 176 человек с COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 05:47
Киберспорт
В патче 7.27 для Dota 2 исправили баг с работой Blade Mail
CyberSport.ru 03:26
Общество
В Челябинской области снова открывают летние кафе
В Челябинской области возобновляют работу летних кафе.
REGNUM 03:33
Экономика
Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн
Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 27 июня в 06:08
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Здоровье
Всех поступающих в стационары Челябинска проверят на ковид
Мэр Наталья Котова поручила жестко контролировать этот момент, напомнив, что за все время в медицинских учреждениях было уже несколько заносов инфекции, приведших к вспышкам заболеваемости.
Челябинск Сегодня 01:50
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет
Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Rambler News Service 27 июня в 01:49
Происшествия
Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру
Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.
РБК 03:11
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Общество
Число смертей от коронавируса в мире превысило 500 тысяч
В России за прошедшие сутки зафиксирован 6791 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 634 437.
Коммерсантъ вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews вчера в 04:11
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Технологии
В iOS 14 впервые станет доступна возможность добавлять подписи к фото
В iOS 14 впервые появится возможность добавлять подписи к снимкам. Изменения можно будет оценить в приложении «Фото».
Дни24 вчера в 11:23
Здоровье
За сутки от коронавируса умерли еще два уральца
За минувшие сутки от коронавируса погибли еще два жителя Свердловской области.
КП - Екатеринбург 03:43
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56