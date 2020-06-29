В понедельник, 29 июня, курс доллара составил 69,8 рублей по состоянию на 09:06 утра. Евро показал отметку 78,5 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар идет на разворот: в понедельник курс составил 69,8 рублей

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