Коронавирус
ФедералПрессДоллар из-за дефолтов бизнеса взлетит до 90 рублей
Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за коронавирусом и ценами на нефть. При этом доллар возьмет новые высоты. Об этом заявил руководитель аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин.
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Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.Российская газетавчера в 23:00
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Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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Пушкинский музей первым из крупнейших музеев страны подготовил такого рода проект для общенационального телевидения.
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Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
Общество
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека
За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусной инфекцией погибли 462 человека.
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
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В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Авто
Bugatti представил шесть редчайших моделей
Самой «массовой» версией можно назвать Chiron Pur Sport, который был выпущен в количестве 60 экземпляров по цене 3 миллиона долларов каждый.
Политика
Суд потребовал подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из «Бука» по МН17
Председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус заметил, что в документах обсуждения в рамках «круглого стола» в парламентском комитете 22 января 2016 года говорится о наличии у США доступа к секретным спутниковым изображениям, якобы показывающим пуск ракеты, передает «Интерфакс».
Политика
Глава украинского Минздрава подал в отставку
Министр здравоохранения Украины Илья Емец подал в отставку.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Общество
Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Экономика
ФРС США объявила о новых масштабных мерах поддержки экономики
Торги на американских биржах все равно открылись снижением основных индексов на 0,7–1,7%, несмотря на масштабные стимулы ФРС.
Происшествия
Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную
Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Экономика
Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса
Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Кино
Сериалы придерживаются расписания
На минувшей неделе стриминговые платформы выпустили сразу несколько мини-сериалов.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Экономика
Минфин предложил разрешить изменять госконтракты из-за коронавируса
Минфин подготовил поправки в закон «О контрактной системе» (44-ФЗ), где предложил разрешить изменять сроки и цены госконтрактов из-за пандемии коронавируса.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Происшествия
В Татарстане на опушке леса нашли голову в пакете
Жители Нижнекамска в Татарстане нашли у дороги, ведущей вдоль лесного массива, человеческую голову в пакете, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Армия и оружие
С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России
Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Финансы
Курс доллара снова превысил 80 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 23 марта резко взлетел вверх. По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля.
Шоу-бизнес