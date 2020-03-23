Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессДоллар из-за дефолтов бизнеса взлетит до 90 рублей

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за коронавирусом и ценами на нефть. При этом доллар возьмет новые высоты. Об этом заявил руководитель аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин.
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с чего всё началось

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Российская газетавчера в 23:00

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Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Российская газетавчера в 23:00

Дефолты всех отраслей? Эксперт сделал новое предсказание о падении рубля

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Доллар из-за дефолтов бизнеса взлетит до 90 рублей

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На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса

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Стоимость доллара может взлететь выше 90 рублей — эксперт

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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
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Пройдет первое в истории Пушкинского музея онлайн-открытие выставки

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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
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С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России

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