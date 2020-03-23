Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.

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Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за коронавирусом и ценами на нефть. При этом доллар возьмет новые высоты. Об этом заявил руководитель аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин.

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