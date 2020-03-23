Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессДоллар из-за дефолтов бизнеса взлетит до 90 рублей

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за коронавирусом и ценами на нефть. При этом доллар возьмет новые высоты. Об этом заявил руководитель аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин.
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с чего всё началось

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Рубль накроют дефолты бизнеса вслед за COVID-19 и ценами на нефть.
Российская газетавчера в 23:00

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Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Российская газетавчера в 23:00

Дефолты всех отраслей? Эксперт сделал новое предсказание о падении рубля

Царьград02:08

Доллар из-за дефолтов бизнеса взлетит до 90 рублей

ФедералПресс01:41

На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса

Live2400:24

Новый дефолт: предсказан чудовищный удар коронавируса по России

Дни.ру03:24

Доллар взлетит на новую высоту из-за дефолтов бизнеса

Вечерний курьер06:51

Стоимость доллара может взлететь выше 90 рублей — эксперт

Инвест-Форсайт09:42
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Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

РИА Новости 09:50
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Хоккей

«Металлург» согласовал контракты с Яковлевым и Кулеминым

Магнитогорский «Металлург» оставит на следующий сезон защитника Егора Яковлева и нападающего Николая Кулемина.
Матч ТВ 11:06
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Интерфакс 03:29
Финансы

Банк России поднял курс доллара выше 80 рублей

Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
Российская газета 07:30
Общество

Коронавирус приостановил всероссийскую диспансеризацию

Временно приостановить проведение в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.19 № 1391-р всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации, - гласит документ.
Ридус 02:27
Общество

Скворцова: Разработка вакцины от коронавируса прошла первую фазу

РИА Новости Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что разработка вакцины от коронавируса агентством прошла первую фазу.
РЕН ТВ 06:59
Происшествия

Совершившего наезд на пешеходов в Марьино приговорили к 16 годам

РБК 10:33
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, их общее количество достигло 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.
РИА Новости 02:28
Авто

У Geely появился большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня 05:14
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 11:47
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 12:50
Наука

В Китае создали кровь с «универсальным» резус-фактором

Как следует из статьи, для того чтобы организм человека перестал реагировать на резус-фактор, ученые из Китая изобрели специальное покрытие для красных кровяных клеток.
Красная весна 20 марта в 15:42
Общество

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости 10:21
Здоровье

В России появится единый поставщик масок для ЛПУ и аптек

Правительство может назначить единого поставщика медицинских масок, рассказали «ФВ» два собеседника на фармацевтическом рынке.
Фармацевтический вестник 10:30
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза вчера в 10:42
Общество

Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за пост «Нужен 37-й год»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил уволить профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, опубликовавшего в соцсети пост "Нужен 37-й год".
РИА Новости 12:55
Армия и оружие

Генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне нависшей над всеми угрозой коронавируса.
РИА Новости 12:29
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Общество

Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Вести.Ru 06:41
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:21
Общество

Россиянина госпитализировали с коронавирусом на Кубе

Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
Известия 12:00
Общество

В штате Нью-Йорк заразились коронавирусом более 10 тысяч человек

Половина случаев заражения коронавирусом в США приходится на штат Нью-Йорк, на данный момент известно более 10 тысяч заболевших, заявил губернатор Эндрю Куомо 21 марта на пресс-конференции.
Красная весна 21 марта в 13:05
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Военное дело вчера в 23:28
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru 08:50
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