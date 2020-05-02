Финансы
ТАССДоллар к рублю в апреле снизился на 5%
По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%. Российский рынок акций в апреле также укрепился.
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Рубль вырос в апреле более чем на 5%, компенсировав около половины провала марта
ПРАЙМ30 апреля в 17:23
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Комментарии
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в РФ сохранят до создания вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:36
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
"Пока только прикидки", - подчеркнул в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 23:15
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия вчера в 03:10
Политика
Трамп: Китай совершил «ужасную ошибку» и пытался ее скрыть
Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с коронавирусом Китай совершил «ужасную ошибку», а затем не хотел ее признавать.
Коммерсантъ вчера в 23:39
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Общество
Попова не исключила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости вчера в 07:34
Общество
Россияне снизили траты на бензин на 60% из-за пандемии
В апреле россияне покупали на 60,16% меньше бензина по сравнению с февралем, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».
Коммерсантъ 00:39
Армия и оружие
Sohu: строящийся в России авианосец «Москва» станет морским царем
После ввода в строй в 2030 году, строящийся в России новый атомный авианосец «Москва» бросит достойный вызов американскому флоту и по праву заслужит титула морского царя.
Недвижимость.RU вчера в 17:41
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Общество
80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Ростовской области
Оперштаб сообщил в субботу, 2 мая о 80 подтвержденных за сутки случаях заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.
Kursk.com 02 мая в 06:29
Происшествия
В Кузбассе умер третий пациент с коронавирусом
РИА Новости 00:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском вчера в 10:45
Гаджеты
Проблема экрана OnePlus 8 Pro оказалась аппаратной
Как только флагманский смартфон OnePlus 8 Pro появился в продаже, первые покупатели начали жаловаться на проблемы с дисплеем – то он некорректно отображал черный цвет, то приобретал зеленый оттенок.
Megaobzor.com вчера в 07:55
Здоровье
В РПЦ предложили на время пандемии запретить аборты
Лукьянов обратился к государственным медицинским учреждениям и частным клиникам и призвал их в период пандемии прекратить делать аборты .
Южный Федеральный вчера в 08:37
Технологии
«Девушка с жемчужной сережкой» открывает неизвестные ранее детали
Planet Today вчера в 14:09
Политика
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Известия 02 мая в 02:38
Общество
Главный эпидемиолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад эпидемии коронавирусной инфекции в России возможен в июне.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции
По их данным, в апреле продажи хлебопечек выросли на 310% по сравнению со средними показателями в период стабильного спроса в 2019 году, миксеров — на 258% к тому же периоду, а соковыжималок — на 120%.
РБК 01:00
Общество
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не могут отменить парад 9 мая, посвящённый Дню Победы, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 06:18
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 01 мая в 05:54
Происшествия
На жителя Одесской области завели уголовное дело из-за флага СССР
На 52-летнего жителя Одесской области завели уголовное дело из-за того, что в честь 1 мая он вывесил на своем доме флаг СССР.
Ридус вчера в 10:58
Общество
Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции
Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.
РИА Новости вчера в 23:09
Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
Армия и оружие
Израиль уничтожил авиабазу с истребителями МиГ-29 в Сирии
Discover24 вчера в 02:35
Армия и оружие
Военнослужащие в Туве потушили полосу огня в 25 километров
Pravda.Ru 01 мая в 09:43