Финансы
ТАССДоллар к рублю в апреле снизился на 5%
По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%. Российский рынок акций в апреле также укрепился.
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Рубль вырос в апреле более чем на 5%, компенсировав около половины провала марта
ПРАЙМ30 апреля в 17:23
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Комментарии
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