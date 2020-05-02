По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%. Российский рынок акций в апреле также укрепился.

Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

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