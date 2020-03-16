Коронавирус

Русская ПланетаРусская ПланетаДоллар может подорожать до 97 рублей

Как следствие, доллар может подорожать до 97 рублей. С 19 февраля доллар уже подорожал на 18% по отношению к рублю. По словам аналитиков, валюты стран с дефицитом текущего счета и относительно неликвидных финансовых рынков наиболее уязвимы для укрепления доллара, пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось
Падение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса COVID-19, как при мировом кризисе 2007–2008 годов, может привести к падению национальных валют многих стран с развивающимися рынками, сообщает агентство Bloomberg
 со ссылкой на собственный анализ.
Коммерсантъвчера в 11:18

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Коронавирус против. 4 причины возможного подорожания биткоина

РБК11:24

Bloomberg предупредил о возможном подорожании доллара к рублю еще на 30%

Forbesвчера в 10:18

России предрекли доллар почти за 100 рублей

Lenta.ruвчера в 11:57

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Ведомостивчера в 10:11

Bloomberg: Коронавирус принесет россиянам доллар по 100 рублей

Фонтанка.Рувчера в 09:51
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Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

Ведомости 13:32
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Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Газета.Ru 14:46
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Известия 08:26
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:20
Здоровье

Врач озвучил способ защиты от коронавируса

Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Рамблер 07:18
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Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Общество

В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха

Власти российских регионов опровергают распространяемую через соцсети информацию о якобы намечающейся обработке городов с воздуха.
Российская газета 13:08
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Известия 09:42
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com 02:33
Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

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ТАСС 14:43
Религия

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Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
РИА Новости 11:28
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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«Ролан Гаррос» из-за коронавируса перенесен на конец сентября

Открытый чемпионата Франции по теннису перенесен из-за пандемии коронавируса. «Ролан Гаррос» состоится с 20 сентября по 4 октября.
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Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
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Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Mirmol.ru 08:56
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 13:56
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Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

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Авто

Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook

Как сообщает пресс-служба компании, мировая презентация Kia Sorento нового поколения пройдёт 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook.
Тарантас Ньюс вчера в 06:53
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
78.ru 11:13
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Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
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Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

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Собянин обсудил увеличение производства масок и средств дезинфекции

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание с рабочей группой Госсовета по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в рамках которого были затронуты вопросы необходимости увеличения производства средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и медикаментов.
Известия 08:22
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
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Футбол

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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщает, что принято решение о приостановлении всех соревнований на территории страны из-за распространения коронавируса.
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Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Экономика

Российские авиакомпании могут разориться из-за коронавируса

Напоминаем, что эксперты Bain & Company узнали, что авиакомпании в России потеряют около 360 миллиарда рублей в связи со сложившейся ситуацией.
Gazeta.SPb 14:51
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