Агентство отмечает, что рубль укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По состоянию на 19:41 мск курс доллара составляет 76,19 рубля, а евро — 90,95 рубля.

С чего всё началось Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют данные площадки. Lenta.ru 12:09