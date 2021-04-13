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Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена

Агентство отмечает, что рубль укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По состоянию на 19:41 мск курс доллара составляет 76,19 рубля, а евро — 90,95 рубля.В источнике
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Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют
 данные площадки.

Подробнее о событии

Новости на «России 24». Рубль резко укрепился после разговора Путина и Байдена

Вести.Ru23:29

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Говорит Москвавчера в 11:50

Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена

RT на русскомвчера в 12:43

Рубль укрепился после беседы Путина и Байдена

Телеканал 360°вчера в 12:18

Байден и Путин укрепили курс рубля

Lenta.ruвчера в 12:09

Курс рубля начал расти после разговора Байдена и Путина

Комсомольская правдавчера в 12:05

Доллар на Мосбирже снижается на 1,98% на фоне разговора Байдена и Путина

ТАССвчера в 13:14
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