Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена
Агентство отмечает, что рубль укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. По состоянию на 19:41 мск курс доллара составляет 76,19 рубля, а евро — 90,95 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют
данные площадки.
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