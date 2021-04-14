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FBM.ru

После разговора Путина и Байдена курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро

Курс евро тоже пошел на спад по отношению к рублю и упал на 1,76% — до 90,5 рубля. Агентство отмечает, что рубль укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.В источнике
С чего всё началось
Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют
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