Оперштаб рекомендовал туроператорам приостановить реализацию туров в Турцию

"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию турпородукта на территорию турецкой республики с территории РФ с 15 апреля по 1 июня 2021 года", - сказала глава оперштаба Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.