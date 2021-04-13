Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена
Рубль укрепляется на фоне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля.
С чего всё началось
Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют
данные площадки.