Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском

Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена

В момент публикации курс доллара на Московской бирже равнялся 76,15 рубля.
Lenta.ru
Рубль укрепляется на фоне телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
ТАСС
Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля.
Взгляд.ру
RT на русском
Комсомольская правда
Центральная Служба Новостей
Телеканал 360°
Вечерняя Москва
Life.ru
АБН
News.ru
Профиль
Экономика сегодня
Lenta.ru
Общественная служба новостей
РИАМО
ПРАЙМ
Московский Комсомолец
Новостной фронт
Газета.Ru
Российская газета
Мишень
НТВ
Утро.ru
С чего всё началось
Курс рубля на Московской бирже укрепился на фоне сообщений о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, свидетельствуют
 данные площадки.

Подробнее о событии

Доллар на Мосбирже снижается на 1,98% на фоне разговора Байдена и Путина

ТАСС13:14

Доллар на Мосбирже снизился на 1,98% на фоне разговора Путина и Байдена

RT на русском12:43

Рубль резко усилил рост на новостях о возможной встрече лидеров России и США

Говорит Москва11:50

Байден и Путин укрепили курс рубля

Lenta.ru12:09

Курс рубля начал расти после разговора Байдена и Путина

Комсомольская правда12:05

Рубль резко вырос к доллару и евро после разговора Путина и Байдена

Интерфакс11:55

Рубль отреагировал на переговоры Путина и Байдена

Московский Комсомолец12:21
Интересное

Оперштаб рекомендовал туроператорам приостановить реализацию туров в Турцию

"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию турпородукта на территорию турецкой республики с территории РФ с 15 апреля по 1 июня 2021 года", - сказала глава оперштаба Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.
Интерфаксвчера в 12:34

Глава администрации Аксайского района Ростовской области Борзенко арестован

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца главу администрации Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС12:56

Путин изложил Байдену подход по урегулированию ситуации на Украине

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
ТК Звезда12:34

Максим Власов проиграл в бою за титул чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг

Россиянин Максим Власов решением судей проиграл американцу Джо Смиту-младшему в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.
Газета.Ru11 апреля в 05:41