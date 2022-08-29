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Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,4 рубля, евро — до 60,43 рубля

Валюта РФ повысилась во вторник: доллар опустился до 59,94 рубля, евро – до 60 рублей, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости
Курс российской валюты во вторник преимущественно терял против доллара и евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, на котором европейская валюта пыталась удержаться на паритете против доллара.
ПРАЙМ
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 59–62.
Коммерсантъ
Риски тестирования и последующего введения нового бюджетного правила формируют умеренно негативные ожидания в отношении рубля в среднесрочной перспективе, что делает рубль более зависимым от уровня цен на российскую нефть.
Коммерсантъ

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Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 59,94 рубля, евро - до 60 рубля
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 30 августа упал до 59,94 рубля, евро — до 60
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