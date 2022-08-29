Риски тестирования и последующего введения нового бюджетного правила формируют умеренно негативные ожидания в отношении рубля в среднесрочной перспективе, что делает рубль более зависимым от уровня цен на российскую нефть.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тыс. украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.
Военные Тайваня впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившемуся к острову со стороны подконтрольного тайваньским властям архипелага Цзиньмэнь.
Введение Евросоюзом полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам покажет, как Европа относится к гражданам России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, добавив, что лидеры ЕС "достали своим русофобским кудахтаньем".
Как пишет издание Haberler, Эрдоган сказал, что подобными действиями Афины бросили вызов Североатлантическому альянсу и партнерам, «усилив свое враждебное поведение», которое началось с преследования воздушного пространства Турции и турецких самолетов с использованием С-300.
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер рассказал, что руководство ЦРУ не предоставляет президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену корректные данные о ситуации по Украине, передает РИА "Новости".