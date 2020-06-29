На открытии торгов в понедельник, 29 июня, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на три копейки — до 69,78 рубля.

Рубль снижается к евро в начале торгов

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