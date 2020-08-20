Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля

Стоимость американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа превысила 74 рубля впервые с 10 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Согласно биржевым торгам на 11:35 по московскому времени, курс доллара составлял 74,02 рубля и рос к рублю на 0,99%.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Доллар на открытии торгов МосБиржи вырос до 73,86 рубля

News.ru04:29
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,86 рубля

ТАСС03:29
Газета.Ru

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Газета.Ruвчера в 04:44
РБК

Курс доллара превысил ₽74 впервые с 10 августа

РБКвчера в 04:46
RT на русском

Курс доллара превысил 74 рубля

RT на русскомвчера в 04:34
Компания

Курс евро превысил 87,7 рубля

Компания03:13
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 73,41 рубля, курс евро составил 86,94 рубля

Финансовая газетавчера в 03:38

Суд отправил под домашний арест задержанного за мошенничество депутата Мосгордумы Шереметьева

Пресненский районный суд столицы поместил под домашний арест депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Агентство Москва06:19

Новые требования КНР вызвали скопление вагонов на границе с Россией

Угольные компании РФ, ОАО "Российские железные дороги" и чиновники видят проблемы с прохождением груза через пограничные переходы с Китаем, пишет в пятницу "Коммерсантъ"; китайская сторона пояснила РЖД, что проблема связана с новыми требованиями таможенных органов КНР к качеству импортного угля.
Интерфакс01:40
17

Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости06:02
126

Вучич опроверг вмешательство армии Сербии в ситуацию в Белоруссии

«Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идёт о злонамеренной лжи о том, что армия Сербии якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты», — цитирует Вучича РИА Новости.
RT на русском06:08

Nokia представила первую ТВ-приставку

На рынке приставок для телевизоров появилось новое устройство, корпораций Nokia презентовала Nokia Media Streamer, работающую на основе телевизионной версии девятой модификации операционной системы Android.
OAnews04:51
3

Студенты требуют лишить Лукашенко звания почетного профессора МГУ

В обращении студентов и некоторых преподавателей вуза говорится, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен быть лишен звания почетного профессора Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.
Ёлдаш05:33
56