Профиль 7

Изменения произошли и по нефтяным котировкам. Так, цена фьючерса ноября нефти Brent снижалась на 0,84% - до $41,42 за баррель. Нефть арки WTI теряла в цене 0,95%, на отметке $39,55 за баррель.