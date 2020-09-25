Доллар на открытии торгов Московской биржи вырос до 77,2 рубля
Изменения произошли и по нефтяным котировкам. Так, цена фьючерса ноября нефти Brent снижалась на 0,84% - до $41,42 за баррель. Нефть арки WTI теряла в цене 0,95%, на отметке $39,55 за баррель.В источнике
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