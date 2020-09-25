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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Доллар на открытии торгов Московской биржи вырос до 77,2 рубля

Изменения произошли и по нефтяным котировкам. Так, цена фьючерса ноября нефти Brent снижалась на 0,84% - до $41,42 за баррель. Нефть арки WTI теряла в цене 0,95%, на отметке $39,55 за баррель.В источнике
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Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 76,88 рубля, курс евро составил 89,7 рубля

Финансовая газетавчера в 03:49
Московский Комсомолец

Доллар подешевел на открытии торгов

Московский Комсомолецвчера в 03:29
Комсомольская правда

Курс рубля на 25 сентября 2020: доллар упал до отметки в 76,8 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:24
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.рувчера в 03:10
Lenta.ru

Курс доллара взлетел до 78 рублей

Lenta.ruвчера в 10:39
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 76,88 руб

ТАССвчера в 03:02
Аргументы и Факты

Центробанк повысил курс доллара на четверг до 76,36 рубля

Аргументы и Факты23 сентября в 08:27

Amazon представил автономную летающую камеру домашнего видеонаблюдения

Принадлежащая Amazon компания Ring представила новую систему для домашнего видеонаблюдения — летающую камеру Always Home Cam, которая может патрулировать дом в автономном режиме и фиксировать обстановку в любой точке помещения.
Amazon представил автономную летающую камеру домашнего видеонаблюдения
Planet Todayвчера в 07:02
3

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новостивчера в 03:37
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Мать рэпера Картрайта не пустили в Россию из-за коронавируса

Мать и сестра украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), тело которого в июле нашли в его квартире в Петербурге, не могут въехать в Россию из Украины из-за действующих ограничений в период коронавируса, сообщил РИА Новости адвокат семьи Антон Кобит.
РИА Новостивчера в 13:47
3

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
13

Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47

Уголовное дело возбудили после убийства тигра в Амурской области

Уголовное дело возбудили после обнаружения убитого тигра вблизи села Новостепановки Свободненского района в Амурской области, сообщил Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин в пятницу, 25 сентября.
Известиявчера в 00:02
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