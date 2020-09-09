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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,38 рубля

Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи на 0,12%, до 76,375 рубля, курс евро - на 0,11%, до 89,905 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:10 мск рубль перешел к росту.В источнике
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Московский Комсомолец

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Московский Комсомолец03:33
Газета.Ru

Рубль теряет к доллару и евро

Газета.Ru03:23
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.рувчера в 03:15
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,38 рубля

ТАСС03:22
Профиль

Доллар на открытии торгов вырос до 76,38 рубля

Профиль03:43
Компания

Курс доллара упал до 76 рублей

Компания03:51
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМО7 сентября в 06:50
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Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Польша предложила Германии альтернативу «Северному потоку — 2»

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», — заявил он в ответ на вопрос о том, готова ли Польша предложить Германии использовать газопровод Baltic Pipe взамен «СП-2».
REGNUM03:35
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Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается

Microsoft запустила продажи гарнитуры смешанной реальности HoloLens 2 в своём интернет-магазине Microsoft Store для широкой публики в ряде стран, больше не ограничиваясь корпоративными клиентами.
3DNews03:41