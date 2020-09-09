Япония вооружит свои F-35 ракетами, представляющими угрозу для российских истребителей

По словам эксперта Майкла Пека, на которого ссылается издание, после того, как F-35 ВВС Японии получат вышеупомянутые ракеты, они смогут «заставить нервничать Москву и Пекин».