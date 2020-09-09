Доллар на открытии торгов вырос до 76,38 рубля
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На открытии торгов Московской биржи в среду, 9 сентября, курс доллара вырос на 0,12%, до 76,375 руб. Евро подорожал на 0,11%, до 89,905 руб.В источнике
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