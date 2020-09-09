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Доллар на открытии торгов вырос до 76,38 рубля

На открытии торгов Московской биржи в среду, 9 сентября, курс доллара вырос на 0,12%, до 76,375 руб. Евро подорожал на 0,11%, до 89,905 руб.В источнике
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Компания

Курс доллара упал до 76 рублей

Компания03:51
ПРАЙМ

Средневзвешенный курс доллара вырос до 76,07 рубля

ПРАЙМ04:35
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 247 сентября в 03:26
Банки.ру

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 76,07 рубля

Банки.ру04:33
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,38 рубля

ТАСС03:22
Свободная Пресса

Курс валют сегодня: доллар и евро выросли на торгах

Свободная Прессавчера в 04:25
Московский Комсомолец

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Московский Комсомолец03:33

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39

Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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