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Доллар на открытии торгов вырос до 76,38 рубля

На открытии торгов Московской биржи в среду, 9 сентября, курс доллара вырос на 0,12%, до 76,375 руб. Евро подорожал на 0,11%, до 89,905 руб.В источнике
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Профиль

Доллар на открытии торгов вырос до 76,38 рубля

Профиль03:43
Московский Комсомолец

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Московский Комсомолец03:33
ИА Красная Весна

Курс доллара на открытии торгов вырос до 75,94 руб — Мосбиржа

ИА Красная Веснавчера в 03:21
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,94 руб

ТАССвчера в 03:33
Москва 24

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 75,59 руб

Москва 247 сентября в 03:26

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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