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Доллар на рынке Forex превысил 154 рубля

Доллар и евро торговались на исторических максимумах, свидетельствуют данные Forex.
ТАСС
Евро торгуется на историческом максимуме в 150 рублей.
Москва 24
Курс российского рубля начал снижаться на фоне антироссийских санкций, введенных Западом из-за военной операции на Украине.
НТВ
По состоянию на 19:38 мск доллар на Forex находился на уровне 154 рубля (+26,4%), евро - на уровне 168,08 рубля (+47,48%).
ТАСС

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Курс доллара превысил 154 рубля
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