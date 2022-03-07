ТАССДоллар на рынке Forex превысил 154 рубляДоллар и евро торговались на исторических максимумах, свидетельствуют данные Forex.ТАССЕвро торгуется на историческом максимуме в 150 рублей.Москва 24Курс российского рубля начал снижаться на фоне антироссийских санкций, введенных Западом из-за военной операции на Украине.НТВПо состоянию на 19:38 мск доллар на Forex находился на уровне 154 рубля (+26,4%), евро - на уровне 168,08 рубля (+47,48%).ТАССЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналГазета.RuБизнес журналБрянские новостиNashGorod.ruИзвестияФорпост Северо-ЗападНТВЭкономика сегодняРБК ИнвестицииПодробнее о событииКурс доллара превысил 154 рубляРЕН ТВвчера в 14:05Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумовТАССвчера в 05:07Самое цитируемоеДоллар на рынке Forex достиг 154 рублей, евро — 168 рублейРеальное времявчера в 12:12Доллар на рынке Forex превысил 154 рубляТАССвчера в 12:02Курс евро превысил 150 рублей, достигнув исторического максимумаЕвразия Dailyвчера в 07:55Курс евро на рынке Forex превысил 150 рублейМосква 24вчера в 07:27Стоимость евро на Forex достигла рекордных 152 рублейЭкономика сегоднявчера в 07:22На Forex евро поднялся выше 150 рублейНТВвчера в 07:21Показать ещёОценить49Поделиться