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Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений

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Американский доллар станет лучшей валютой для сбережений весной 2021 года. Таковым его назвал в беседе с РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в субботу, 27 февраля.В источнике
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Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

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Стала известна лучшая валюта для сбережений

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Определена лучшая валюта для сбережений

Телеканал 360°03:45

Названа лучшая валюта для сбережений весной

Взгляд.ру03:21

Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений

Lenta.ru04:58

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений весной

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