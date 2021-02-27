Как рассказал эксперт финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Д. Бабин, потенциал валют свободных от евро стран Европы в ближайшие 6-12 месяцев ограничен, а риск снижения относительно доллара США у них высок. Это относится и к другим валютам, ставшими лидерами в текущем году.

С чего всё началось Названа лучшая валюта для сбережений Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. РИА Новости вчера в 02:21