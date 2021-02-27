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Внешнеэкономические связи

Доллар назван лучшей валютой для инвестирования этой весной

Как рассказал эксперт финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Д. Бабин, потенциал валют свободных от евро стран Европы в ближайшие 6-12 месяцев ограничен, а риск снижения относительно доллара США у них высок. Это относится и к другим валютам, ставшими лидерами в текущем году.В источнике
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С чего всё началось

Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
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