Финансы
ФинмаркетДоллар незначительно дорожает к евро и дешевеет к иене
К евро курс британской нацвалюты стабилен и составляет 1,1269 евро против 1,1268 евро на закрытие торгов в понедельник. Курс австралийского доллара упал на 0,78% к доллару США и составляет $0,6966.
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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни
Интерфакс09 июня в 03:26
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Происшествия
Росгвардия наказала угрожавшего подбросить наркотики сотрудника
11 июня в Сети появилось видео, на котором приехавший на вызов сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома.
РБК 05:10
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Политика
Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
РФ предлагают признать "государством-спонсором терроризма" и ввести ограничения против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и "подконтрольных лиц России" в других странах.
Деловое.ТВ 01:34
Здоровье
Госдума рекомендовала использовать пиявок для лечения COVID-19
Документ с рекомендациями по использованию для профилактики заболевания коронавирусом пихты, лаванды, пиявок, ингаляций с аромамаслами и многих других средств народной медицины направят в Минздрав в начале следующей недели.
NewInform 03:14
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Здоровье
Ученые назвали вызывающие тяжелое течение коронавируса факторы
Специалисты из Республики Корея выделили факторы, способствующие протеканию новой коронавирусной инфекции в тяжелой форме.
Журналистская правда 03:55
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
Общество
После отмены самоизоляции в Москве туристы начали покупать авиабилеты
В Москве отмена режима самоизоляции привела к росту бронирований авиабилетов на внутрироссийских направлениях, сообщили РИА Новости в Туту.ру.
РИА Новости 05:09
Общество
Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова
Что происходит 03:23
Киберспорт
Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление
Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
Игромания.ру вчера в 12:36
Общество
На Кубани снимают пропускной режим между муниципальными образованиями
Пропускной режим между муниципальными образованиями в Краснодарском крае был введён в начале апреля в качестве меры для ограничения распространения коронавируса.
REGNUM 05:44
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
МОК перераспределил места в женском хоккейном турнире на Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Sport.ru вчера в 19:28
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 09 июня в 14:59
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу
МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей
По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 04:07
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Общество
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
Общество
«Фонтанка»: В больницах Петербурга не хватает свободных мест
В больницах Петербурга не хватает свободных мест, - пишет интернет-издание "Фонтанка".
Эхо Москвы 04:31
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46