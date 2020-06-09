К евро курс британской нацвалюты стабилен и составляет 1,1269 евро против 1,1268 евро на закрытие торгов в понедельник. Курс австралийского доллара упал на 0,78% к доллару США и составляет $0,6966.

Доллар незначительно дорожает к евро и дешевеет к иене

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