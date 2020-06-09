Финансы
ФинмаркетДоллар незначительно дорожает к евро и дешевеет к иене
К евро курс британской нацвалюты стабилен и составляет 1,1269 евро против 1,1268 евро на закрытие торгов в понедельник. Курс австралийского доллара упал на 0,78% к доллару США и составляет $0,6966.
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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни
Интерфакс09 июня в 03:26
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Происшествия
Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки
Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону.
РИА Новости 02:43
Здоровье
Ещё 249 жителей Свердловской области заразились коронавирусом
Екатеринбург в эфире 08 июня в 05:42
Общество
В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры
Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
РИА Новости 05:55
Футбол
РФС получил деньги для российских школ за трансфер Головина в «Монако»
Российский футбольный союз (РФС) получил выплаты для двух детско-юношеских футбольных школ, принявших участие в воспитании полузащитника сборной России Александра Головина, который в 2018 году перешел в «Монако».
РБК 06:43
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Общество
В Краснодарском крае откроют небольшие торговые центры
В Краснодарском крае с 15 июня смогут возобновить работу торговые центры площадью до 3 тыс. кв. метров.
Деловая газета. Юг 06:29
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Технологии
Так выглядит PlayStation 5. Консоль показали в онлайновых магазинах
На сайтах различных онлайновых магазинах открыли предварительные заказы на игровую консоль следующего поколения PlayStation 5, презентация которой может состояться уже сегодня.
iXBT.com 00:55
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord вчера в 04:05
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Армия и оружие
Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста
СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra вчера в 14:58
Политика
В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском
В головной офис «Белгазпромбанка», где работал Бабарико, пришли с обыском по делу об уклонении от уплаты налогов.
Lenta.ru 04:07
Общество
Госдолг США достиг рекордной отметки в $26 триллионов
В ближайшее время голосование по законопроекту должно состояться в палате представителей Ранее NEWS.ru сообщал, что госдолг США вырос до рекордной отметки в $24,5 трлн.
News.ru 05:44
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами
Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
Происшествия
В Калужской области задержаны двое высокопоставленных полицейских
В Калужской области задержаны начальник межмуниципального отдела МВД России "Юхновский" и начальник отделения по вопросам миграции этого же района.
Московский Комсомолец Калуга 06:34
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
Общество
Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля
Правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу, введённые из-за пандемии коронавируса до 14 июля, сообщает в четверг правительство страны.
РИА Новости 06:28
Авто
Mercedes-Benz построит всего 15 особых Maybach S 650 с мотором V12
Каждый из 15 последних Mercedes-Maybach S 650 с V12 будет стоить 243 тыс. долларов или 16,7 млн рублей.
Car.ru 09 июня в 13:56
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58