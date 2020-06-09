По состоянию на 9:35 мск евро снизился на 0,06% - до $1,1287 по сравнению с $1,1294 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты к японской опустилассь на 0,47%, до 121,89 иены по сравнению со 122,46 иены в понедельник, доллара - на 0,37%, до 108,03 иены против 108,43 иены.

Доллар незначительно дорожает к евро и дешевеет к иене

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