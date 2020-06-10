Финансы
ПРАЙМРубль колеблется к доллару и снижается к евро в начале дня
Курс рубля в начале торгов меняет направление динамики к доллару и снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск среды снижался на 5 копеек – до 68,54 рубля, курс евро рос на 10 копеек, до 77,79 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов после роста в предыдущие дни
Интерфакс09 июня в 03:26
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Газета.Ru 09:32
Финансы
Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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