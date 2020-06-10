Финансы

ПРАЙМПРАЙМРубль колеблется к доллару и снижается к евро в начале дня

Курс рубля в начале торгов меняет направление динамики к доллару и снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск среды снижался на 5 копеек – до 68,54 рубля, курс евро рос на 10 копеек, до 77,79 рубля.
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Рубль вечером снижается к доллару и в большей степени - к евро, отыгрывая динамику форекса

ПРАЙМвчера в 14:08
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Власти Курской области перенесли парад Победы на 23 августа

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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

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Из-за пережитого стресса Наташа Королева потеряла ребенка.
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Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
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Финансы

Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

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Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
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В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок

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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

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Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина

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